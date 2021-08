À noter que plusieurs animations sont aussi prévues, en marge de la sculpture... toujours autour de la thématique de la pierre. On retiendra un jeux découverte vendredi à 18h, une rencontre avec le professeur Valentin Fischer de l'Uliège et une chasse aux fossiles, vendredi soir également mais aussi la balade de la pierre et un théâtre de marionnettes, le samedi ou encore un atelier de taille de la pierre, samedi et dimanche. Programme complet sur www.cip-sprimont.be