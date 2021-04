Fête emblématique organisée chaque année par l’AGEL, la Saint Toré est célébrée durant 3 jours complets à la mi-mars. De la Garden aux 4 h trottis en passant par le cortège, c’est le rendez-vous annuel qui rassemble des milliers d’étudiants issus de Liège et d’ailleurs en Belgique.

Mais cette année, faute de pouvoir organiser les différentes festivités, l’Association générale des étudiants liégeois (AGEL) a décidé de lancer la Saint-Torè solidaire 2021 et de faire appel à la générosité.

En effet, avec les mesures sanitaires toujours en vigueur, trouver, ou simplement exercer, un job étudiant s’avère compliqué. C’est ainsi que de nombreux étudiants se retrouvent privés d’un revenu, essentiel pour certains, en plus du manque d’activités sociales.

Au travers des institutions que l’AGEL représente, il lui est apparu essentiel de mettre sur pied une opération en vue de soutenir leurs condisciples dans le besoin. C’est ainsi que l’idée d’une Saint-Torè solidaire a été lancée par les représentants de cette année.

L’idée était simple : organiser une collecte de dons qui seront ensuite utilisés pour confectionner des colis alimentaires à la destination des étudiants faisant face à des difficultés. Et les étudiants ont été généreux. Lancée au mois de mars, l’opération a récolté un total de 4 078,36 € !

“En effet, grâce aux dons, 132 paniers solidaires vont être confectionnés à destination des étudiants”, confie-t-on à l’AGEL. “Les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un panier”. Rendez-vous donc sur la page Facebook de l’AGEL, @Ageliege, où toutes les informations pratiques sont présentes. Les paniers seront distribués au rez-de-chaussée de la galerie Opéra dans les locaux de l’ULiège le 21 avril prochain. Toute l’équipe sera sur place pour assurer la distribution avec la plus grande bienveillance et dans le respect des normes sanitaires”.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association via le site internet www.agel-liege.be ou par mail via l’adresse julienbolland@hotmail.com.