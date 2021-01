Les touristes qui souhaitent profiter de la nature et de la beauté des paysages de l'est du pays sont invités à découvrir les autres lieux de balade de la région, a fait savoir vendredi l'agence du tourisme de l'est du pays, dans un communiqué.

Le concept de régulation du trafic, sans blocage, a fait ses preuves au cours des deux derniers week-ends, il sera donc encore d'application ces 30 et 31 janvier. Les zones de police concernées seront, une nouvelle fois, renforcées pour veiller à l'application stricte des règles de stationnement et de circulation.

Malgré le plan de circulation et de stationnement mis en place, tous les visiteurs ne trouveront pas une place de parking dans les Fagnes. L'agence du tourisme de l'est de la Belgique leur propose donc de se réorienter vers d'autres endroits moins fréquentés mais tout aussi agréables et bucoliques comme Sourbrodt, Burg-Reuland, Raeren ou encore Montenau. "Nous invitons les visiteurs à utiliser le large réseau de points-nœuds de la randonnée, le planificateur d'itinéraires en ligne et l'application GO Eastbelgium", conclut l'agence du tourisme.