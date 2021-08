En tant que l'un des douze forts de la ceinture fortifiée de Liège, le fort de Lantin est un témoin privilégié de l'histoire mis en valeur à travers diverses activités et animations. Un moment fort de l'année est le week-end de festivités durant l'été. Des festivités mises entre parenthèses à cause du Covid-19 qui reviennent cet été pour le plus grand plaisir des petits comme des plus grands... Rendez-vous au fort ces vendredi, samedi et dimanche !

Dès vendredi, des camps alliés de 1944 y seront reconstitués et les visiteurs pourront y admirer, tout au long du week-end, des véhicules militaires alliés de 40-45. Ceux-ci défileront les samedi et dimanche. Pour la première fois au fort de Lantin, une bourse Militaria s'y tiendra les trois jours.

Vendredi, à l'issue de la cérémonie commémorative (19 h), s'y tiendra le traditionnel souper raclette de l'ASBL "Les Amis du Fort de Lantin".

Pour les samedi et dimanche, le programme est varié et susceptible d'intéresser un large public:

Dès 13 h: - Visites du fort avec guide, du musée de la téléphonie

- Découverte du travail de l'apiculteur (Le rucher juprellois)

- Démonstrations de chiens de berger (avec brebis)

- Promenades à dos d'âne, de poney et en calèche

- Death ride, tir à l'arc, stand de prévention incendie

- Espace pour enfants avec parcours Ninja warriors, château gonflable et autres activités

Mais aussi un spectacle équestre présenté par la troupe de François Lespes (samedi), concert rock "Happy Time" (samedi), spectacle de magie "Magic Michel" (dimanche), concert country "Travelin'River Band" (dimanche).

Une autre nouveauté est le blind test qui aura lieu le samedi soir (20 h). Quatre à huit personnes par équipe (réservations souhaitées).

Plus d'infos via la page Facebook Fort de Lantin.

Le port du masque sera obligatoire sur le site.