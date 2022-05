Rendez-vous les 14 et 15 août sur la place Mottard.

En juillet 2019, alors que le village de Mons-Lez-Liège avait pris l'habitude depuis quelques années de vivre des festivités du 15 août, les organisateurs ont annoncé que celles-ci n'auraient pas lieu... "En prévision des travaux annoncés en 2020 sur la place Victor Mottard, dans le cadre du projet de revitalisation, et sachant que la fête du 15 août ne pourra plus s’y dérouler, nous souhaitons prendre le temps de la réflexion afin de revoir le concept et le pérenniser à un autre endroit", avait indiqué à l'époque Fabian Pavone, échevin flémallois ayant créé, à titre privé, le comité des fêtes de Mons-Lez-Liège avec des amis.

Puis, nous avons connu deux années de restrictions Covid-19... Et nous voici désormais en mai 2022 et force est de constater que la place Mottard est toujours dans le même état...