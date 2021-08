Sans grande surprise au vu de l'assouplissement des mesures sanitaires (Covid-19), et après une édition 2020 annulée, la Province de Liège a annoncé son intention d'organiser cette année les Fêtes de Wallonie au coeur de la Cité ardente. La date est d'ailleurs fixée. Ce sera les 17, 18 et 19 septembre prochains!

Mais un peu à la manière des festivités du 15 août qui viennent de se dérouler en Outremeuse, ce sera en quelque sorte dans une version allégée... Non seulement en raison du contexte sanitaire, même si les normes à respecter tendent à s'assouplir, mais aussi parce que la volonté est de revenir aux origines des festivités et ainsi proposer un événement qui se veut à la fois convivial et familial, à travers "des activités populaires et gratuites", souligne-t-on au département communication de la Province de Liège. Et puis, il faut admettre que les travaux qui s'opèrent actuellement au centre-ville ne facilitent guère l'organisation d'un événement de cette nature...