Les ateliers préparatoires à la parade des Fieris Féeries ont démarré. Fidèles de la première heure ou curieux désireux de s’impliquer dans la dynamique pour la première fois se sont rassemblés pour (re)prendre contact, mais aussi pour envisager concrètement leur participation à la journée du 2 octobre.

Pour certaines et certains, il s’agit de choisir un rôle et d’intégrer le spectacle et pour d’autres, de participer à la fabrication ou la customisation de costumes ou d’accessoires. Les premières séances ont parfois pris la tournure de retrouvailles : la joie et le plaisir de se retrouver autour d’un projet commun après de longs mois d’éloignement et de barrières physiques était palpable.

© ff

Dans chaque groupe, les animatrices ont pris le temps d’écouter les attentes des personnes présentes mais aussi de dénicher les talents cachés (couture, tricot, peinture, …) qui ne manqueront pas d’enrichir la parade. L’encadrement sur mesure les accompagnera tout au long du processus de préparation afin que, le jour J, les comédiennes et comédiens d’un jour se rendent en confiance à la rencontre du public chaleureux des Fieris Féeries.

Pour rappel, la première édition a sillonné pour la première fois les rues sérésiennes en 2013 et a rassemblé 2500 personnes. Deux ans plus tard, en 2015, elles étaient 8000 et en 2017, 12 000.

À ce stade, il est encore possible de rejoindre un atelier préparatoire. Actuellement, ils se déroulent à Seraing, le lundi et le mardi de 13h à 16h, et à Jemeppe, le mardi de 13h30 à 16h.