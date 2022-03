Excellente nouvelle à Seraing! Mise entre parenthèses en raison du Covid-19, la parade des Fieris Féeries fera son retour cette année dans la Cité du fer. Quand? Le dimanche 2 octobre, dès 16 h.

L'événement a été officialisé la semaine dernière à la suite du conseil communal de Seraing, au cours duquel l'octroi d'une subvention a été approuvé en faveur du Centre d'Action Laïque (CAL) de la province de Liège. Il s'agira de la 5e édition des Fieris Féeries dans le centre de Seraing.

"Tellement plus qu’un spectacle de rue, les Fieris Féeries s’affirment comme un projet permettant de vivre, de réfléchir et de construire ensemble une meilleure société pour demain à Seraing. La spécificité des Fieris Féeries réside dans le caractère participatif. Citoyens, clubs sportifs, classes d'école, associations, entreprises..., chacun est invité à mettre son apport au service de la parade", souligne-t-on du côté du centre culturel de Seraing, partenaire pour l'organisation.

Envie de prendre part, d'une manière ou d'une autre, à l'événement? En amont, des ateliers seront organisés. Il vous est également possible d'organiser un atelier au sein de votre groupe.

Si vous souhaitez vous investir dans le cadre des Fieris Féeries, participez aux séances d’information organisées au centre culturel de Seraing, les mardi 15 mars (10 h) et vendredi 18 mars (17 h 30). Vous en apprendrez ainsi davantage sur les différentes manières d'y prendre part.

Plus d'infos et inscriptions au 0490/42 93 03 ou via info@fierisfeeries.be.