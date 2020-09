Des peines allant jusqu’à 12 mois de prison ont été requises devant le tribunal correctionnel de Liège à l’encontre d’une dizaine d’anciens fonctionnaires et de la gestionnaire d’une société de détectives privés qui doivent répondre de corruption active et passive, de violation du secret professionnel et de détournement de biens publics. Pendant leur temps de travail et en utilisant le matériel fourni par leurs employeurs, ils ont cherché puis revendu à une société de détectives privés des données confidentielles concernant des milliers de personnes !

Au départ, plus d’une vingtaine de fonctionnaires étaient concernés. Mais plusieurs ont préféré payer la transaction pour éteindre les poursuites à leur encontre. Les faits ont duré pendant plus de 10 ans et se sont arrêtés en 2015. Après une perquisition effectuée en 2013, les gestionnaires de la société ont recommencé à adopter ce type de comportements. Jusqu’à ce que la gérante soit mise en détention préventive.

(...)