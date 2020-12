Mercredi soir, sur notre site Internet, nous avons fait état d’une macabre découverte effectuée quelques heures plus tôt par deux fossoyeurs de la commune de Saint-Nicolas. En effet, alors qu’ils travaillaient au cimetière de la rue Malgarny, à Tilleur, ils ont trouvé deux corps emballés dans des sacs mortuaires, dans un ossuaire où ils ne devaient pas se trouver. Ils ont ouvert lesdits sacs et y ont découvert deux corps vieux de plusieurs années à tel point qu’il n’a pas été possible de savoir s’il s’agissait d’homme ou de femme et encore moins d’établir leur identité.

L’alerte a évidemment été donnée et le parquet de Liège a été averti. Un médecin légiste a même été envoyé sur les lieux, le spécialiste attestant qu’aucune trace ne permettait de relier ces défunts à une mort violente. Une autopsie devait avoir lieu ce vendredi.

Mais, l’explication est venue bien plus tôt que cela. Ce jeudi, deux hommes ont en effet permis de faire la lumière sur cette affaire. Travaillant comme aide fossoyeurs les deux hommes se sont occupés de remettre à neuf une parcelle du cimetière abritant des concessions arrivées à échéance. Ils ont sorti les deux sacs mortuaires de terre et les ont placés dans l’ossuaire, sans le signaler à personne e surtout sans sortir les ossements du sac mortuaire, comme le veut la procédure..

C’est dans ce contexte que le lendemain, les fossoyeurs ont été abusés. Le dossier judiciaire est donc clos, au contraire de l’enquête interne au niveau de la commune.