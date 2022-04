Politique Près de 30 000 Français résident en région liégeoise… ils ont voté ce dimanche.

La plus française des villes belges… Liège est connue pour accueillir de nombreux ressortissants français sur son territoire. Selon un comptage officieux, ils seraient en effet près de 30 000 à résider dans les provinces de Liège et du Luxembourg, "en comptant les 7 à 8 000 étudiants", précise Michel Cloes, consul honoraire de France à Liège (provinces de Liège et du Luxembourg). Et ce dimanche 10 avril 2022, tous les yeux de ces ressortissants étaient logiquement tournés vers l’Hexagone et les élections présidentielles, "pour lesquelles il y a souvent un grand engouement". À Liège, c’est à l’école Hazinelle que ces élections étaient organisées. Comme l’indiquait ce lundi Michel Cloes, "tout s’est très bien passé…

Ici, les cinq bureaux de vote ont accueilli une population relativement nombreuse puisque, sur les 13 000 ressortissants français inscrits au consulat de France à Liège, près de la moitié avait initialement introduit une demande pour participer aux élections. "Et comme il y a 5 ans, ce sont près de 40 % des personnes inscrites qui ont effectivement voté".