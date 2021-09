Le décès inopiné de l’ancien évêque Mgr Aloys Jousten a suscité l’émoi un peu partout dans le diocèse et bien au-delà. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, les messages d’hommage se multiplient. On s’attend donc à la venue de beaucoup de monde lors de ses funérailles prévues ce lundi.

Aloys Jousten est décédé à Cologne. Sa dépouille devrait arriver à Liège ce vendredi soir et sera exposée à la cathédrale (chapelle du Saint-Sacrement) samedi et dimanche de 8 à 19 heures.

Ensuite, une veillée de prière bilangue est prévue dimanche à 18 heures.

La messe des funérailles sera donc célébrée le lundi 27 septembre à 10 h 30 à la cathédrale. Le nonce apostolique et plusieurs évêques amis de Mgr Jousten ont déjà annoncé leur venue.

Places limitées

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, mais en raison des restrictions sanitaires actuelles, le nombre de places sera limité. La célébration sera toutefois retransmise en direct par la radio RCF-Liège et sur YouTube (doyenné de Liège) et Facebook (gens d’Outremeuse). Il n’y aura pas de défilé à la fin de la messe. Ceux qui veulent rendre hommage au défunt sont invités à le faire avant le début de la célébration.

La cérémonie terminée, celui qui a été ordonné évêque de Liège par le Cardinal Godfried Danneels le 3 juin 2001 sera enterré dans la crypte de la cathédrale.