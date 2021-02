Les funérailles de Stefano Mazzonis diffusées

Au vu du grand nombre de messages reçus dans les différents registres de condoléances ou en privé suite au décès de Stefano Mazzonis di Pralafera, le Directeur général et artistique de l’ORW, et en raison du regret exprimé par le public de ne pas pouvoir assister à ses funérailles, il a été décidé, à la demande de sa famille et de ses proches, de diffuser en direct la cérémonie sur le site web https://www.operaliege.be/actualites/. La diffusion de la cérémonie débutera ce vendredi 12 février à 11 h 45.

Un moment de recueillement aura lieu à l’Opéra à 13 h : celui-ci sera restreint au personnel, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.