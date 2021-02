Exclusif Une opération inédite a été réalisée jeudi dernier… pour préserver le troupeau.

La bien nommée Heid des Gattes, à Aywaille, abrite depuis plus d’un siècle déjà, un trésor "naturel" tout à fait inédit… un troupeau de chèvres sauvages, dernier du genre en Europe. Une curiosité rare que de les voir parcourir les pentes abruptes de la réserve si près d’une agglomération.

Depuis longtemps toutefois, le troupeau se doit d’être régulé, tant ses "incursions" dans les pâturages et jardins privés perturbent et le met lui-même en danger. Jeudi dernier, une opération sans précédent a donc été réalisée par la commune d’Aywaille : la stérilisation de tous les mâles du troupeau… une solution "durable" pour ces animaux.

Comme l’indique Laurence Culot, échevine du Bien-être animal, "la régulation jusqu’à présent se faisait par un abattage". On comprend pour cette vétérinaire de profession que l’option n’était guère commode. Laurence Culot précise qu’Aywaille a donc imaginé une solution plus respectueuse, cette stérilisation.

L’opération a donc été menée en collaboration avec l’Université de Liège, l’ASBL Ardenne & Gaume et le docteur Rigaux, vétérinaire ayant obtenu ce marché public. "En une journée à peine, nous avons pu stériliser tous les individus", se réjouit l’échevine, "tout s’est parfaitement bien déroulé et on peut confirmer aujourd’hui que toutes les bêtes ont survécu". Certains mâles atteignent 120 kilos dans le troupeau ! Objectif à terme : descendre sous les 25 têtes alors que les chèvres sont aujourd’hui plus de 40. "Mais nous avons désormais trouvé une manière de réguler plus sainement le troupeau".