C'est une bien triste découverte qui a été faite, vendredi maitn dans les grottes de Wonck, à Bassenge. En effet, les lieux ont été vandalisés par des inconnus, probablement durant la nuit précédente.

Prévenue par une voisine, c'est la propriétaire de l'endroit qui a fait la terrible découvertet et qui s'est ensuite épenchée sur les réseaux sociaux. "Je voudrais remercier la bande de petits bons à rien qui est venue saccager les grottes hier soir . Mon papa qui a 86 ans a mis tout son cœur et son âme pour que SES grottes deviennent ce qu’elles sont aujourd’hui. C’est sa grande fierté et vous venez tout exploser en une nuit ! Évidemment l’alcool, les copains et une petite fumette vous ont bien aidé à vous sentir forts, vous les petits minables de la rue . Sachez que dorénavant la police y effectuera régulièrement des contrôles. A bon entendeurs".

La police locale de la zone Basse-Meuse a été appélée pour constater les faits. Une plainte a bien entendu été déposée.