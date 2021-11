En octobre dernier, le développement de l'activité de Liege Airport s'invitait au conseil communal de Neupré. Neupré? Ce n'est pourtant pas à côté, pourraient dire certains... Pourtant, vu la tournure des débats, il apparaît que l'aéroport fait grincer des dents de ce côté-là également... Bon nombre d'habitants de la commune, en effet, se plaignent de subir des nuisances sonores. D'où la motion présentée par Ecolo. Une motion qui, après quelques ajustements apportés par la majorité MR/PS, histoire de mettre tout le monde d'accord, a été votée à l'unanimité.

En 2017, déjà, des plaintes de Neupréens étaient rapportées concernant le survol des avions et les nuisances sonores ainsi ressenties.

Cette motion visait notamment à demander à ce que la commune de Neupré soit tenue informée des procédures et résultats liés au renouvellement du permis d'environnement. Dans la continuité, la commune de Neupré organise une soirée d’information, destinée à la population locale, sur le développement de Liege Airport. Celle-ci aura lieu le mercredi 24 novembre, à 20 h, au hall omnisports de Rotheux. Des représentants de Liege Airport et de la Sowaer seront présents pour répondre aux questions.

Sont à l'ordre du jour de cette réunion:

- les plans de bruit et les mesures d'accompagnement pour les riverains

- le logiciel DIAPASON (dispositif d'information et d'analyse des procédures aéronautiques et sonores)

- le développement de l'aéroport de Liège

A noter, par ailleurs, que le Rotary Liege Airport organise, le vendredi 30 novembre, une soirée repas-conférence au cours de laquelle il sera question de l'aéroport liégeois. Cette conférence, donnée par Benjamin Masset, project manager Real Estate, aura pour thème "Liege Airport, 6e aéroport cargo européen et joyau wallon". Infos et inscriptions via alain.niessen@outlook.fr.