Elles accueilleront les SDF suspectés de souffrir du Coronavirus

Depuis le 19 mars, le Collectif Astrid2020, qui regroupe la Ville de Liège et son CPAS, la Province de Liège, le Relais Social et une majorité d’acteurs publics et privés d’aide aux personnes précarisées, assure depuis le Parc Astrid, la coordination du plan d’urgence pour les SDF.

Ce plan d’urgence est conçu de manière à pouvoir être adapté en permanence à la gestion de la pandémie du Covid-19 pour ce public spécifique.

Ainsi, les sans-abri qui présentent des symptômes de la maladie et qui ont été examinés par la permanence médicale du Parc Astrid feront l’objet de mesures d’isolement particulières (14 jours), afin d’éviter tout risque de contamination pour les autres. Pour ce faire, Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège a décidé de réquisitionner les Halles des Foires de Liège.

L’endroit pourra accueillir trente personnes malades qui seront installées dans des tentes individuelles aménagées en espaces privatifs. le plan prévoit également l’installation d’une tente large, avec lit, table, chaise, éclairage et une cabine WC individuelle, ainsi qu’un accès à des douches individuelles (distinct des sanitaires pour les personnes présumées saines).

"Une extension du dispositif peut être envisagée en fonction de l’évolution de la situation", indique-t-on à la ville de Liège. "Une des difficultés principales de ces mesures de confinement sera de les faire respecter par un public qui, par définition, a rompu avec toute habitude de sédentarité. L’autre difficulté sera de maintenir les dispositifs dans la durée, compte tenu de la charge importante que cela représente en personnel".

Le Bourgmestre de Liège a sollicité le renfort de la Croix-Rouge mais aussi de l’armée pour obtenir un container douches qui ne peut lui aussi être utilisé qu’individuellement pour éviter les sources de propagation.