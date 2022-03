Le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion (1790 – 1832) envoie à Joseph Bon Dacier, secrétaire de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, sa célèbre lettre dans laquelle il expose les principes généraux de l’écriture hiéroglyphique qu’il venait de découvrir grâce notamment à la Pierre de Rosette.

Cette date marque la naissance symbolique de l’égyptologie scientifique. Deux cents ans plus tard, le service d’égyptologie de l’Université de Liège et le Pôle muséal et culturel de l’Université de Liège, en partenariat avec le Grand Curtius, célèbrent cette découverte qui va donner accès au monde de l’Égypte ancienne, encore largement méconnu.



"Depuis la fin de l’Antiquité jusqu’au début du XIXe siècle, les philosophes, les historiens, les voyageurs et les collectionneurs éclairés s’étaient fabriqués une idée de l’Égypte et de ses écritures largement fondée sur le témoignage des auteurs grecs et latins, et donc sur une perception tronquée des faits", explique le Pr Jean Winand, égyptologue, et commissaire de l'exposition.



L’exposition présentée au Grand Curtius retrace cette histoire curieuse, amusante parfois, des hiéroglyphes qui alimentèrent un fort courant d’interprétation symbolique. L’écriture égyptienne et, à travers elle, toute la civilisation des bords du Nil, furent aussi quelquefois instrumentalisées à des fins politiques et théologiques. "Elle servit de caution à ceux qui recherchaient une écriture universelle, faite de symboles, détachée de la langue et de la parole. Elle fut même un temps utilisée pour rattacher la culture chinoise à l’histoire occidentale."

L’exposition rassemble une sélection d'ouvrages anciens, conservés pour l’essentiel dans les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de l’Université de Liège. Plusieurs objets issus des collections des musées de la Ville de Liège, du musée Royal de Mariemont et de la Bibliothèque royale de Belgique complètent le parcours et accompagnent les ouvrages. Autant de témoins des différents courants d'interprétation de l'écriture égyptienne au fil des siècles.

En collaboration avec les professeurs Pierre Hallot (Faculté d’architecture) et Michaël Schyns (HEC-Liège), des expériences utilisant les techniques de réalité augmentée et virtuelle clôturent le parcours chronologique. Le visiteur pourra ainsi voir une reproduction 3D du monument funéraire d’Hubert Mielemans, édifié vers 1560 dans l’église Sainte Croix, et une mise en scène de l’obélisque du Latran, depuis son emplacement originel au temple de Karnak jusqu’à sa situation actuelle à Rome. Un mapping laser sur une stèle des collections du Musée Curtius permettra au visiteur de comprendre l’organisation du décor et la disposition des inscriptions.



L'exposition s'accompagne d'un catalogue scientifique, publié par les Presses universitaires de Liège, en vente à la boutique du musée : Les hiéroglyphes avant Champollion. Depuis l'Antiquité classique jusqu'à l'Expédition d'Égypte, Jean Winand & Gaëlle Chantrain (dir.).

Entrée libre. Tous les jours de 10h à 18h – fermé le mardi - Fermé les 1/01, 01/05, 1/11, 02/11, 11/11 et 25/12.