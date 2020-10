Immobilier Un recours est déjà introduit contre ce marché lancé mi-octobre…

Le lancement du marché concernant la cession des homes du Sart-Tilman, par l’Université de Liège à un privé, n’a pas été des plus simples… mais ce marché a pourtant bien été lancé suite à sa validation par le Conseil d’Administration de l’Université de Liège, ce mercredi 14 octobre 2020. Aujourd’hui pourtant, une polémique apparaît quant à la "validité" de la procédure. Un recours a donc été introduit par le commissaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les "exigences" de certains soumissionnaires, dont aurait tenu compte l’Uliège, sont pointées du doigt...

Un premier marché, concernant un bail emphytéotique de 60 ans, avait en effet été lancé en février 2020, avant d’être retiré cet été… puis réintroduit cet automne. Le souci, c’est qu’entre les deux versions, de nombreux curseurs semblent avoir été déplacés et ce, nullement au bénéfice de l’Université de Liège. D’un "canon" (redevance due par le soumissionnaire) évalué à 10 millions pour les anciens homes (360 chambres), le nouveau bâtiment construit en 2019 (48 chambres) et ce terrain destiné à accueillir de nouveaux bâtiments (350 à 400 chambres), le montant est passé à moins de 5 millions ; 4,6 millions précisément, dont 2,7 à verser durant les 3 premiers mois et le solde étalé sur 20 ans. Entre autres modifications…

Le privé "consulté"