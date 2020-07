Une pratique nécessaire durant la crise et qui a donné de bons résultats…

Si la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus que nous venons de traverser aura eu bien des conséquences négatives, en espérant d’ailleurs ne pas subir à nouveau pareil scénario dans les prochaines semaines, on peut aussi épingler certaines retombées plus positives… Comme l’a relevé Alain Javaux, directeur général du Groupe Santé CHC, il y a un mois, alors qu’il dressait le bilan de cette crise encore jamais vécue jusqu’ici, " la grande adaptabilité et la débrouillardise mais aussi l’ingéniosité et l’humanité dont a fait preuve le personnel, malgré l’état de fatigue ", ont assurément contribué à y faire face !

Ainsi, parmi les réponses qui ont pu être apportées aux problématiques qui se sont présentées, on peut citer la technique de la vidéoconférence ayant permis de maintenir le contact et ainsi de gérer diverses situations ou encore le recours au télétravail. Ce qui constituait, en effet, le meilleur moyen de limiter au maximum les contacts entre les personnes… " D’ailleurs, dans la culture d’entreprise s’installe la possibilité pour le personnel, du moins quand c’est possible, de poursuivre le télétravail un à deux jours par semaine ", soulignait à l’époque Alain Javaux.

Au CHU de Liège, aussi, on a pratiqué le télétravail. "Neuf cents personnes étaient en télétravail de manière globale ou ponctuelle. Une réflexion a été lancée sur la manière d’élargir le principe sachant que cela a bien fonctionné. Je remercie d’ailleurs l’équipe informatique, qui a pu réagir rapidement ", précisait pour sa part Julien Compère, administrateur délégué du CHU de Liège, au moment où il a, lui aussi, tiré le bilan de la crise Covid-19.

Il a ainsi annoncé qu’une enquête allait être lancée auprès des chefs de service pour envisager la manière de pérenniser le télétravail. " Tout en assurant une présence sur site au moins à 50 % du temps de travail, afin de maintenir le contact avec les collègues, c’est un outil qui peut nous aider non seulement en cas de crise, mais qui peut aussi constituer une bonne chose pour le bien-être des travailleurs et la mobilité ."