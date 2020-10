Le courrier rédigé ce vendredi 16 octobre au nom du collège des médecins de tous les hôpitaux de la province de Liège et adressé aux ministres fédéral et régional de la Santé mais également au gouverneur de la Province de Liège, laisse peu de place au doute… la situation est aujourd’hui particulièrement problématique et multiple face à la crise de Covid-19. Et ce, pas uniquement relativement aux patients Covid…

Ce vendredi en effet, tous les directeurs médicaux des hôpitaux des deux réseaux de la Province se sont réunis en visioconférence. "A été abordée la problématique du dépassement progressif et inéluctable de nos capacités de prise en charge de patients dans les différents hôpitaux. La situation sur la Province devient en effet problématique, non seulement en termes d’accueil des patients atteints du Covid, dont le nombre ne cesse d’augmenter, mais également de la prise en charge des autres patients", peut-on lire dans ce courrier qui met également en exergue… le manque cruel de personnel. "En effet, le nombre de lits à dédier aux patients Covid ne cesse d’augmenter au détriment des lits dédiés aux autres pathologies. Il existe en outre une problématique criante de pénurie de personnel qui s’aggrave de jour en jour, avec des taux d’absentéisme qui atteignent à certains endroits les 20 %".

Profonde inquiétude

Dans ce courrier toujours, les directeurs médicaux réclament, de toute urgence, une réaction…

"Nos différents hôpitaux sont au bord de la saturation et les courbes d’évolution montrent clairement que d’ici 48 à 72 heures, nous serons, au niveau de la Province de Liège, dans l’impossibilité d’accueillir les patients qui en auront besoin, Covid ou non. Nous manifestons donc notre plus profonde inquiétude et souhaitons une réaction rapide et efficace des autorités, que ce soit au niveau fédéral, régional ou provincial".