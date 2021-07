Plus d'une semaine après les terribles intempéries qui ont secoué la Belgique et la région liégeoise en particulier, les clichés qui nous parviennent montrent des villes et villages dévastés.

L'heure est au nettoyage et les déchets s'amassent, le ramassage prenant du temps.

Nos confrères de RTL ont partagé ce vendredi une vidéo prise par un drone sur un site de stockage à Verviers. Des images qui permettent de se rendre compte de l'ampleur de la tâche, vu la tonne des déchets qui s'accumulent.