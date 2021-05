Ce mardi, journée internationale de l’infirmière, le personnel soignant a décidé d’envoyer un message fort au ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, au vu de la situation dans les hôpitaux. “Le mécontentement est lié à l’épuisement des équipes. On vit tous la même situation, notre personnel est fatigué après plus d’un an de Covid” , souffle Jérôme Tack, infirmier en chef d’unité des soins intensifs Erasme et président de la SIZ Nursing. Une lettre ouverte a donc été envoyée au ministre ce mercredi pour lui adresser les raisons du mécontentement mais aussi différentes recommandations à mettre en place d’urgence. La surcharge de travail était déjà existante avant la pandémie, d’après une étude effectuée par la SIZ Nursing en mai 2019 dans 16 hôpitaux de Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut noter que les infirmiers des unités de soins intensifs subissent une charge de travail deux fois supérieure à la norme légale prévue.

A l’hôpital de le Citadelle comme dans d'autres en région wallonne, ce message a été mis en scène pour bien faire comprendre l'état d'épuisement du personnel. Ainsi, quelques infirmières ont symboliquement mis un genou à terre épuisées tant physiquement que moralement par l'ampleur des tâches qui leur sont demandées.