Ce samedi à 10 h, les lacs de Bütgenbach et de Robertville affichaient déjà complets! En effet, dès 9 h, ils étaient déjà nombreux à attendre l'ouverture dans l'espoir de pouvoir se rafraîchir en cette journée de fortes chaleurs...

En raison des mesures en vigueur visant à lutter contre la pandémie de coronavirus, une capacité journalière a été établie, celle-ci étant actuellement de 600 personnes pour le lac de Robertville. Vu l'affluence ce matin avant l'ouverture, les deux sites ont très vite atteint cette capacité maximale. Les lieux ont donc été fermés aux nouveaux arrivants et seules les personnes ayant pu y accéder sont autorisées à y rester pour profiter des installations.

Pour les personnes qui se sont vues refuser l'accès et celles qui envisagent de s'y rendre dans les prochains jours, il est conseillé d'arriver sur place dès le matin, voire même avant l'ouverture afin d'espérer, en cas d'affluence, pouvoir être dans le quota de personnes autorisées par jour...

Il est également conseillé, avant de prendre la route, de contacter les deux sites afin de savoir s'il est encore possible d'y accéder: 080/44 69 61 pour Bütgenbach et 080/44 64 75 pour Robertville. En outre, des informations, en cas d'affluence, sont communiquées sur la page Facebook du Syndicat d'initiative et de tourisme de Robertville ainsi que sur le site Internet www.worriken.be. La couleur du feu de signalisation indique le taux d'occupation au moment de la consultation du site. En cas de feu rouge, aucun nouvel arrivant ne sera autorisé à pénétrer dans la zone.