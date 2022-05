En marge de son discours du 1er mai, abordant la crise actuelle, le pouvoir d’achat et l’action commune de la gauche, Frédéric Daerden n’a pas hésité à commenter "vertement" la venue des libéraux… chez lui, à Herstal. Ainsi, face à la révolte de certains, il en a appelé "à ne pas tomber dans la facilité de suivre les méthodes populistes. Cette facilité n’est pas l’apanage d’une force politique. Elle est de plus en plus mobilisée pour glaner un instant de gloire sur les réseaux sociaux. Certains en usent, d’autres en abusent. Un de leurs représentants est en ce moment dans ma commune à Herstal plutôt qu’à Jodoigne", a-t-il commenté, évoquant le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez. "C’est déjà une mascarade pour un parti de droite de fêter le premier mai qui pour rappel, puise son origine en 1886 à Chicago où 200.000 travailleurs déclenchèrent une grève achevée dans le sang. La fête libérale sur le site des ACEC en ce jour, est une injure aux 1.700 travailleurs qui y ont perdu leur emploi dans les années 80, sacrifiés sur l’autel du capitalisme mené par des groupes financiers. Ils dansent ce 1er mai dans le mausolée de femmes et d’hommes victimes du libéralisme économique. C’est d’un cynisme méprisable".