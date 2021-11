Ce dimanche marque le dernier jour de la Foire de Liège avec une journée spéciale à tarifs réduits, attirant une dernière fois les Liégeois désireux de faire une dernière attraction ou d’acheter un dernier paquet de croustillons ou délicieux laquements.

Voilà donc une première édition post-covid qui s’achève doucement, et pour les forains questionnés sur place ce dimanche, celle-ci fut pour la majorité "très positive". "On a senti que les gens étaient contents de souffler, de sortir de chez eux", témoigne Christophe de l’attraction "Las Cordas" (jeu de ficelles).

Pour Vincent Delforge, qui a repris la maison "Plouette" en 2014, cette édition fut "la meilleure, un grand cru !", malgré une moins bonne semaine de la Toussaint en raison de la pluvieuse météo. "Mais les 2e et 3e weekends ont été exceptionnels !". Et de saluer le geste de la Ville de Liège quant à la gratuité de l’emplacement après une édition annulée en 2020 en dernière minute. "La Foire est un village dans la ville qui amène du monde pendant un mois et demi en centre-ville", près de 600 forains parmi 150 attractions, mais aussi des milliers visiteurs de la région, de Flandre, d’Allemagne, Pays-Bas…

"Plus de monde"

Même discours pour Nathalie Vandenbergh, de la barbe à papa "Mouniche" : "Cette édition fut notre plus belle foire de Liège !". "Il y a eu plus de monde, on voyait que les gens étaient demandeurs, et contents de nous revoir, on a été accueillis à bras ouverts. Les Liégeois aiment leur foire !", se réjouit la foraine qui s’est créé une clientèle solide depuis une vingtaine d’années d’activité. Et de nous donner rendez-vous sur le marché de Noël de Liège… !