Les lignes 42 et 43 remises en service Liège Marc Bechet Pour les lignes 37 et 44, il faudra attendre la fin du mois d'août © tonneau

C’était annoncé voici une semaine, les lignes de chemin de fer affectées par les inondations dans les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, ont été remises en service… Ces lignes 42 et 43 étaient respectivement à l’arrêt dans leurs portions Rivage-Trois-Ponts et Angleur-Bomal. Au niveau de la ligne 42, de petits talus s’étaient affaissés et des arbres étaient tombés dans les voies et un passage à niveau a été endommagé. Pour la ligne 43, 5 passages à niveau avaient été endommagés, particulièrement entre Angleur et Tilff. L’eau était montée jusqu’à 1 mètre dans les loges ; 8 kilomètres de voies avaient été noyés et souillés par des coulées de boue… mais tout est nettoyé. Pour les lignes 37 (Angleur-Pepinster) et 44 (Pepinster-Spa), la remise en service est toujours prévue pour la fin du mois d’août.