Ce n’est pas la première fois que l’on entend des livreurs de Deliveroo (plateforme de livraison de repas) se plaindre de leurs conditions de travail et/ou de rémunération. Vendredi, à l’appel de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, avec le collectif des coursiers, des livreurs liégeois se sont rassemblés rue Pont d’Avroy, une artère du centre où ils sont régulièrement amenés à prendre en charge des commandes.

Les livreurs présents ont distribué des tracts aux passants afin de les sensibiliser sur les conditions jugées toujours plus difficiles que leur impose Deliveroo. Cette fois, c’est le nouveau système "Free login" qui est pointé du doigt. "Alors qu’il y avait jusqu’ici un nombre maximal de coursiers pour chaque créneau horaire, tous les coursiers peuvent désormais se logger en même temps à toutes les plages horaires. Cela peut sembler intéressant mais, en fait, c’est vicieux…", souligne Martin Willems, responsable de la CSC-United Freelancers. "En effet, comme les coursiers sont payés à la course et que les courses sont réparties par l’algorithme entre les coursiers en attente, s’il y a plus de coursiers, cela signifie moins de courses pour chacun."

Ce qu’a confirmé un livreur présent sur place. "Précédemment, vu qu’un certain nombre de coursiers étaient connectés par heure, on pouvait être certain d’avoir entre 12 et 15 € par heure mais c’est désormais impossible car il y a trop de coursiers connectés en même temps. On attend parfois une à deux heures avant d’avoir une course et cela risque d’empirer avec le Free login", a-t-il dénoncé.

Si bien qu’il est demandé à Deliveroo de réguler le nombre de coursiers, de payer les temps d’attente, d’assurer la transparence de l’algorithme et de garantir un revenu horaire minimum.