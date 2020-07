Les prévenus ont fait plus de 200 victimes à proximité des agences bancaires.

Ali, 44 ans, un habitant de Marseille, a écopé de 42 mois de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir participé à des vols et à des utilisations frauduleuses de cartes de banque dans toute la Wallonie et à Bruxelles, principalement au préjudice de personnes âgées. Huit prévenus ont été poursuivis pour des vols commis en 2017. Les auteurs ont fait plus de 200 victimes pour un préjudice de plus de 250 000 euros. Seul Ali a fait appel. Il a de nombreux antécédents judiciaires en France. Il est d’ailleurs en attente d’une extradition. Les voleurs venaient en Belgique en train uniquement pour commettre des délits.