Voici plusieurs années déjà qu’elle figure parmi les meilleures tables du royaume… ce n’est donc pas une surprise de retrouver, parmi les chefs primés du nouveau guide Gault&Millau (dont la 19e édition vient de sortir) Arabelle Meirlaen. Cette année toutefois, la Marchinoise n’est pas peu fière de décrocher l’un des prix "thématiques"… celui de chef-légumes de l’année. Et ce, en conservant une cote de 18/20. Une récompense particulièrement gratifiante pour celle qui met un point d’honneur à mettre en exergue les légumes… de son potager, tant pour les associations de goûts que pour le rapport entre bien-être, santé… et assiette. Pour rappel, Arabelle Meirlaen possède toujours une étoile, fut chef de l’année et a récemment décroché le prix de l’étoile verte (durabilité).

Autre figure de proue de la gastronomie liégeoise, Le