Des déceptions… mais de belles surprises. Très belles même. Au rayon musical, les agendas ont été bousculés ces derniers mois et avec les fâcheux reports des festivals en 2020, il était prévisible que les éditions 2021 (qui ont lieu) soient amputées de l’une ou l’autre tête d’affiche. Pour le Feelgood Festival, qui se déroule traditionnellement début septembre à Aywaille, on a misé sur la confiance en espérant que cette période de rentrée se fasse dans un climat sanitaire plus serein. Il y a de fortes chances… Quelques artistes programmés en 2020 ont donc fait faux bond, dont Matt Pokora et Pascal Obispo.

Ces derniers ne seront toutefois pas remplacés par des chanteurs de seconde zone, que du contraire. L’équipe du Feelgood annonçait en effet ce jeudi la venue de Kendji Girac, le vendredi 3 septembre mais aussi de Vianney, samedi 4. Parmi les autres artistes on retiendra aussi Florent Brack, Bon Hair, Hoshi et Oli Soquette vendredi ainsi que Alyah, Coline et Toitoine, Ykons, Delta et Mlle Luna samedi.

Mais la plus grande surprise se jouera sans doute le dimanche.