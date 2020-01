Le jury des prix sportifs de Spa s’est réuni afin d’attribuer les récompenses de 2019. Éric Charette qui, à 42 ans, a grimpé à vélo le Mont Ventoux à 6 reprises au cours de la même journée, a reçu le mérite sportif Individuel. L’équipe dames du R Spa FC a reçu le mérite sportif Collectif tandis que Raphaël Daccoo, dit le Loup, qui s’est illustré dans les Ultra-Trails, a reçu le prix de l’Échevin. L’an passé, il a ainsi couru 650 km en 7 jours dans l’arrondissement… pour la bonne cause. Quant aux prix du Conseil consultatif et de la Reconnaissance, ils ont respectivement été attribués au club de pétanque (deux équipes sont montées au sein des séries provinciales et trois joueuses ont décroché le titre francophone dans leurs catégories) et à Jean Lucas, un marcheur invétéré presque centenaire. Cet ancien militaire effectue encore quatre à cinq "bornes" quotidiennement.