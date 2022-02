Stop à l’extension de Liege Airport : une action de blocage menée par Stop Alibaba & Co

Ce lundi à l'aube, une centaine d’activistes ont décidé de bloquer la centrale à béton située près du site de construction des hangars d'Alibaba, à Bierset.

"En arrêtant la machine qui alimente les chantiers de l’aéroport, le mot d’ordre est clair : Stop à l’extension de Liege Airport", expliquent ainsi les manifestants du collectif.

Depuis plus de deux ans, Stop Alibaba & Co et d’autres alertent sur les enjeux sociaux et environnementaux du développement aéroportuaire liégeois et l’arrivée de la filiale logistique d’Alibaba, géant chinois de l'ecommerce.

Selon les militant.es, cette extension "participe à une fuite en avant suicidaire d’un point de vue environnemental et désastreuse d’un point de vue social et économique". © DR

Stop Alibaba & Co s’oppose au projet pour plusieurs raisons. "L'aéroport émet aujourd’hui une quantité de CO2 équivalente à celle de la Province du Brabant wallon, en émettrait en 2040 autant que la Wallonie tout entière. À ces émissions s’ajoutent des retombées de particules fines et des pollutions sonores impactant la santé et le bien-être des riverain.nes", dénoncent les activistes. "En outre, le nombre d'emplois que l'aéroport prétend créer est discutable. Selon Mounir Mahjoubi, ancien ministre français du numérique, chaque emploi généré par Amazon a entraîné la perte de deux emplois ailleurs".

Toujours selon Stop Alibaba, "le projet entraînerait la bétonisation de 350 hectares de terres à haut potentiel agricole (3,5 km²) et la commune de Grâce-Hollogne continue à distribuer des permis d’urbanisme permettant d’ores et déjà l’extension alors que l’étude d’incidences environnementale en vue du renouvellement du permis d’exploitation (échéance 2023) n’est pas clôturée. L’extension de Liege Airport est un choix posé délibérément contre les enjeux climatiques et sociaux d’aujourd’hui et de demain. Les décisions que nous prenons maintenant auront des conséquences pour les générations à venir. Nous n’avons plus le temps pour des demi mesures".

© DR

Le groupe appelle à un moratoire immédiat sur tous les projets d’extension, le temps de réaliser une véritable étude d’incidence globale et d’organiser un authentique débat démocratique, "des revendications qui devraient constituer la base minimum dans toute démocratie qui se respecte, mais qui sont ignorées par les dirigeant.es en place."

Parallèlement à l’action de blocage à Bierset, Stop Alibaba & Co tiendra un espace convivial d’échanges et de rencontres à la Brasserie du cinéma Sauvenière entre 12h et 20h. Le collectif donne rendez-vous à tout.e citoyen.ne qui souhaiterait marquer son opposition au projet d’extension et son soutien aux activistes à 18 heures, place Xavier Neujean.

Signalons que l'action de ce matin s'est tenue sans incident. Le collectif a en effet entouré la centrale en s'y 'enchaînant, ayant en outre la volonté d'y déployer une banderole.