Politique Le casting fédéral n’est pas favorable à Liège… doit-on s’en inquiéter ?

Il est loin le temps où Liège faisait figure de "siège" incontournable pour la nomination des ministres en vue de la constitution d’un gouvernement. Dans l’arrondissement de Liège en effet et particulièrement à Liège-ville, c’est (presque) le néant "fédéral". Même si on s’attendait à ce que de nombreux ministres libéraux "rentrent" au bercail, on ne peut aujourd’hui que le constater : aucun Liégeois ne décroche un portefeuille ministériel, à l’exception de l’Écolo Sarah Schlitz donc, qui devient Secrétaire d’État à l’Égalité des chances et du genre, un poste qui récompense assurément ses convictions et ses farouches combats politiques.

Au PS, si d’aucuns pensaient encore que Jean-Claude Marcourt, longtemps pressenti pour devenir ministre-président wallon, pouvait se refaire une santé au Fédéral, il n’en est rien. Idem pour Frédéric Daerden qu’on voyait peut-être intégrer le gouvernement De Croo. Il reste à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Rien pour le PS liégeois donc, pourtant plus grosse fédération socialiste du pays…

Au MR, les ministres liégeois que sont Daniel Bacquelaine et Philippe Goffin sont quant à eux de retour aux affaires… communales. L’un comme l’autre n’avaient pas hérité de matières aisées, le premier comme ministre en charge de la réforme des Pensions et le second aux Affaires étrangères et de la Défense fin 2019 en remplacement de Didier Reynders… une prise de fonction arrivée juste avant la crise. Celle-ci aura occupé la majeure partie de son mandat.