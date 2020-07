Si de nombreux festivals de musique ont été annulés cette année, le traditionnel festival de musique ancienne Les nuits de septembre de Liège est maintenu. Cette année les mythes et les héros, source d’inspiration depuis l’Antiquité, seront mis à l’honneur.

Du 5 septembre au 2 octobre prochain, sept concerts se dérouleront dans trois lieux emblématiques de la ville : l’Église Sain-Jacques, la salle philharmonique et la salle académique de l’Université de Liège place du XX Août. Pour rendre hommage à ces héros et ces mythes, de grands interprètes seront de la partie : La Cappella Mediterranea, Doulce Mémoire, l’Ensemble Peregrina, le ténor belge Reinoud Van Mechelen, Bertrand Cuiller ou encore le luthiste Hopkinson Smith.

Le festival accueillera également l’Ensemble Ausonia qui jouera pour la première fois la création “Combattimento”. Cette production originale réunit une dizaine de musiciens et de chanteurs solistes, et se veut être un mélange entre l’ancien et le nouveau ; une rencontre entre Monteverdi et le compositeur belge Caude Ledoux.

Outre la découverte de la musique ancienne, le festival tend à maintenir un lien avec le public. Comme chaque année, l’équipe du festival invitera les spectateurs tous les soirs de concerts pour rencontrer et discuter avec les musiciens présents.

Côté pratique, le prix d’un concert est de 15 euros et de 10 euros pour les moins de 30 ans. Il existe également un abonnement pour l'ensemble des concerts.

Toutes les informations supplémentaires ainsi que le programme du festival se trouvent sur le site : https://www.lesnuitsdeseptembre.com/