Ils se donnent jusqu'au 15 mai pour informer les festivaliers

Suite à la décision ce mercredi du gouvernement belge de ne pas autoriser les grands événements jusqu'au 31 août, les organisateurs des Ardentes, qui devaient avoir lieu du 9 au 12 juillet, vont évaluer dans les prochaines semaines les meilleures pistes de reports pour ses festivaliers, ses équipes et les artistes.L'équipe du festival fera bien entendu tout ce qui est possible afin que ceux-ci ne soient pas lésés par les modifications qui découleront de cette décision.Les organistaeurs se fixent comme délai maximum le 15 mai pour revenir vers les festivaliers avec les informations concernant les nouvelles dates et bien entendu la billetterie.