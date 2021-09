L’annonce faite ce lundi, au sein de l’OM (Ougrée-Marihaye) à Seraing, l’ancienne salle des fêtes de Cockerill, n’était pas une surprise mais l’officialisation s’est fait attendre… Notamment en raison des incertitudes générées par la crise du Covid-19…

Mais l’idée était tellement belle qu’ils ont arrêté de tergiverser et se sont lancés ! Eux, ce sont Gaëtan Servais et Fabrice Lamproye, organisateurs du festival Les Ardentes à Liège (ASBL Festiv@Liège), qui se sont associés à la SCRL Hors Kadre, qui gérait l’ancienne salle d’événements électro Le Cadran à Liège, pour assurer la gestion des salles de concerts de l’OM.

Pour vingt ans

Pour la ville de Seraing, il s’agit d’une étape importante après avoir mené à bien la rénovation de ce bâtiment emblématique. "Pour avoir accueilli de nombreuses fêtes, comme des fêtes du personnel ou fêtes laïques, ce bâtiment est cher dans le cœur des Sérésiens. Le souhait était de retrouver le côté festif tout en préservant ce superbe patrimoine", souligne Francis Bekaert, bourgmestre de Seraing, ajoutant que la réhabilitation de l’OM amorce la redynamisation de cette partie d’Ougrée où divers projets sont en voie de concrétisation (poursuite du boulevard urbain, réhabilitation des Ateliers centraux, réaménagement du parc de Trasenster).

Le bâtiment a été rénové dans le souci de conserver tout ce qui pouvait l’être, de la scène et du balcon de la salle Trasenster aux rambardes et marches en marbre du hall en passant par le bar, le parquet et les moulures de la salle Louva.

L’investissement s’est élevé à plus de 5 millions d’euros, dont 2,7 millions d’euros de subsides de la Province de Liège sachant que celle-ci y installera son département Musiques, appelé à quitter ses locaux des Chiroux à Liège.

"Y prendront place des studios professionnels d’enregistrement et tout ce qui est mis en œuvre pour aider les groupes et artistes émergents", précise le député provincial Luc Gillard.

Cette concession, d’une durée de vingt ans, porte non seulement sur la grande salle d’une capacité de 1 700 personnes debout, dont 200 au balcon (salle Trasenster) mais aussi sur une plus petite salle de 400 places (salle Louva) pour des concerts plus intimistes et un espace avec brasserie davantage adapté pour des rendez-vous jazz.