Mercredi matin, le mercure affiche 38 degrés à Aywaille. Il est midi et les visiteurs qui ont fait le déplacement jusqu’au Monde sauvage sont avides d’ombre et de rafraîchissements. Heureusement, Ronald Reineson, directeur du Monde sauvage l’affirme : les animaux sont beaucoup plus sereins que nous face à la canicule.

"Les animaux supportent assez bien la chaleur. Et puis trois jours de canicule, ce n’est pas (...)