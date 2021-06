Le parquet a requis devant le tribunal correctionnel de Liège des peines allant de 4 mois de prison jusqu’à 12 mois de prison à l’encontre de Marcel Detheux, 73 ans, le gestionnaire d’une société d’ambulance du même nom, son épouse, sa fille et une dame qui travaillait dans sa société. Le principal prévenu est accusé d’abus de biens sociaux, de détournements d’objets saisis, d’avoir frauduleusement organisé son insolvabilité et avoir retiré 104 500 euros en liquide des comptes alors qu’il savait que sa société était en faillite.

L’homme a également mis à la tête de sa société sa fille, sa mère, mais aussi la dame qui travaillait dans sa société. Ces personnes n’ont en réalité jamais eu le véritable rôle de gestionnaire.

En août 2014, sa société a fait aveu de faillite. Celle-ci devait de grosses sommes à l’ONSS. Un bateau, une voiture, une Harley Davidson et une Vespa appartenant à la société ont été "donnés" à la fille du couple. Une somme de 104 500 € a été retirée des comptes. Au final, le passif de la société est d’un million deux cent dix-huit mille euros.

"On devait rembourser 10 000 euros par mois à l’ONSS", a indiqué Marcel Detheux lors de la précédente audience. "On a un peu profité de l’argent que l’on avait épargné toute notre vie. On avait des dettes. Tout partait pour les contributions, je n’avais plus rien. C’était énorme."

Le prévenu a expliqué qu’il avait offert des biens à sa fille, ce que cette dernière a démenti. Elle a expliqué avoir accepté d’être à la tête de la société à la demande expresse de son père. Le parquet a également requis des interdictions de commercialité à l’encontre de Marcel Detheux et de son épouse.

