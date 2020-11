C’est ce samedi 14 novembre que la coopérative Les Petits Producteurs Producteurs a lancé un nouvel appel public à épargne de 140 000 euros pour financer l’installation de leur quatrième magasin, qui doit ouvrir ses portes à Visé le 28 novembre prochain, rue Haute numéro 34. L’appel vise aussi à continuer le soutien aux petits producteurs et à mettre en place des filières d’alimentation locale.

Pour rappel, c’est en 2016 que la coopérative liégeoise a inauguré son premier magasin à Liège et, depuis, celle-ci compte trois magasins dans la cité. Ici, le circuit-court est privilégié depuis toujours et c’est logiquement ce même principe qui doit être respecté à Visé, avec des producteurs qui fournissent déjà la coopérative depuis ses débuts : Joël Ruth (légumes) et Théo Jodogne (champignons) à Ében-Émael, Julien Vandeclee (légumes) à Houtain-Saint-Siméon et Pierre-Marie Laduron (fruits) à Warsage.

En outre, on rappelle chez les Petits Producteurs qu’on soutient l’installation de maraîchers en milieu urbain comme sur ce fut le cas sur ce terrain à Sainte-Walburge ; deux producteurs y sont soutenus et écoulent leurs récoltes dans les magasins… "où ils travaillent également comme vendeurs, ce qui leur permet d’améliorer leurs revenus". "Depuis peu, la coopérative propose aussi dans ses points de vente de la farine, du pain et des biscuits entièrement issus d’une filière 100 % locale qu’ils ont mise en place avec leurs producteurs". Et de rappeler encore l’objectif final : favoriser une alimentation saine, bio et locale… Accessible à tous.