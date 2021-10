Plus de 7 000 déplacements à vélo ont été enregistrés du 1er au 30 septembre 2021 rue Maghin par le dispositif de comptage Telraam déployé par la Ville de Liège, ce qui représente 36 % des déplacements, tout mode confondu enregistré pour cette période… Ce chiffre est un argument en soi pour le maintien des pistes cyclables qui ont été installées rue Maghin, à l’entrée du quartier Saint-Léonard, estime le Gracq, association de défense des intérêts de cyclistes.

Il y a plus d’un an en effet, la Ville de Liège annonçait la mise en place de marquages rue Maghin afin de mettre cette rue à sens unique et de créer deux pistes cyclables latérales, rappelle le Gracq. "L’objectif de cette mesure était de sécuriser les déplacements à vélo sur cet axe où la pression automobile est très forte et de créer une liaison entre la rue St-Léonard et la passerelle Léon Tchinis, chaînon manquant entre les corridors vélos à venir."

Manque de concertation

Aujourd’hui toutefois, à la suite de la contestation de nombreux riverains, la Ville a décidé de faire marche arrière et de remettre cette rue en double sens, en lui conférant toutefois le statut de rue cyclable. Une décision que conteste l’association de cyclistes. En effet, si la contestation locale était grande, le Gracq regrette le manque de concertation globale visant à réduire la pression automobile dans le quartier. Et de réclamer aujourd’hui la suspension de la décision de la Ville, la mise en place d’un groupe de travail et la réalisation d’une étude de mobilité à l’échelle du quartier.