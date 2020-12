La zone de Police Stavelot-Malmedy informe la population sur les mesures "Covid-19" en cette fin d’année. Ainsi, elle signale que l’usage des feux d’artifice et articles pyrotechniques est interdit dans le domaine privé et l’espace public. Les occupants des gîtes et habitations doivent impérativement faire partie de la même bulle familiale, habitant sous le même toit, accompagnés d’une seule personne extérieure. Par ailleurs, tout rassemblement de plus de quatre personnes, âgées de plus de 12 ans, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public est interdit.

Le couvre-feu reste de mise entre 22h et 6h, exception la nuit du 24 au 25 décembre (de minuit à 6h). Concernant les "lockdown parties", l’amende s’élève à 4000 euros pour les organisateurs et 750 euros pour les participants. Enfin, les pistes de ski cet hiver sont fermées.

"Pour le bien de tous, une présence accrue de nos services de police est prévue durant cette période, explique le commissaire divisionnaire Bernard Goffin. On n’est pas là pour embêter les gens, on va agir avec bon sens. On ne va pas non plus rentrer chez eux mais sonner aux portes si on constate trop de véhicules devant une habitation ou si des voisins nous interpellent pour nuisance". À noter que la sanction du particulier pour non-respect des mesures est de 250 euros.