Le conseil communal a voté le lancement d’une étude pour requalifier ce cœur de ville.

Les autorités communales ne cessent de le rappeler : avec le tram, ce sont plus de 50 hectares de zones urbaines qui seront, demain, requalifiées ; l’objectif étant de rendre le centre de Liège plus convivial… mais la requalification de la Cité ardente n’est pas un processus qui se limite aux "abords" du tram. La preuve avec ce vote intervenu ce lundi soir, au conseil communal de Liège. Les élus ont en effet voté, à l’unanimité, le lancement "d’études et de support à la surveillance des travaux liés à la requalification des places Cathédrale et Saint-Paul et des voiries adjacentes"… à savoir les rues Hazinelle et Tournant Saint-Paul. Concrètement, il s’agit de la première phase d’une requalification profonde de toute cette zone centrale de Liège, entourant la cathédrale Saint-Paul de Liège.

Comme l’a en effet indiqué ce lundi soir Roland Léonard, échevin des Travaux à Liège, l’objectif ici est bien de "libérer des espaces publics"… et quels espaces ! L’ensemble de la zone concernée par ce futur marché de requalification ne fait pas moins de 14 000 m². Ici plus que jamais, l’extension du piétonnier prendra tout son sens.