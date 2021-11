Le froid un peu piquant depuis quelques jours laisse entrevoir l’hiver. Tout comme ce large chapiteau qui englobe toute la grand-place de Huy. Sous sa toile blanche ? La patinoire qui attend sa glace ainsi que des chalets blancs et rouges, dont les couleurs rappellent les fêtes de fin d’année. Huy renoue avec ses Plaisirs de Noël, autrefois appelés Plaisirs d’hiver, sa patinoire, ses chalets, son marché des artisans après un break l’an dernier lié au Covid. "On retrouve la patinoire ainsi que le veut la tradition depuis plus de 20 ans", note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne.

Le nouvel opérateur, "

Couleurs Extrêmes, avait remporté le marché pour l’édition 2020 et les trois suivantes (d’un montant de 48400€ par an) mais n’a pas eu encore l’occasion d’installer sa patinoire ce dernier hiver. Il est en train de la monter depuis quelques jours, avec un enthousiasme débordant et l’envie d’égayer les six prochaines semaines des Hutois. Pendant quatre ans (le contrat a été suspendu l’an dernier), Couleurs Extrêmes de Lambert Wéry proposera une patinoire couverte de 30 mètres sur 14 et de glace, installée sous un chapiteau de 40 mètres sur 25. Tout le long de la patinoire, Lambert Wéry et son équipe ont installé des chalets Horeca ainsi qu’un chalet savoyard dans lesquels prendront place les commerçants hutois.

Originalité du projet : les chalets sont tournés vers la patinoire. Plancher de bois au sol et toit au-dessus du tout : de quoi répondre aux demandes des Hutois. "On a aussi été attentifs aux riverains", explique Étienne Roba, échevin des Sports. Leurs nuits dès vendredi jusqu’au 9 janvier seront paisibles ; les Plaisirs de Noël fermeront boutique tous les soirs de la semaine à 22h, sauf les vendredi et samedi où on pourra faire la fête jusqu’à 1h du matin.

Tiens, et sur la place Verte ? Plus de baby patinoire car, de toute façon, cela ne fonctionnait pas. La place derrière l’hôtel de ville accueillera un chalet de 150 m2 chauffé. Les trois premiers week-ends, on y retrouvera des petits marchés de Noël avec artisans et producteurs locaux ; puis ensuite un village d’enfants avec jeux de tout type.

Difficile de faire abstraction du Covid : le Covid Safe Ticket sera nécessaire pour accéder au chapiteau ainsi qu’à la patinoire. Pour le chalet savoyard, "ce sera application des normes Horeca", ajoute le bourgmestre.

Les Plaisirs de Noël seront inaugurés ce vendredi et resteront ouverts jusqu’au 9 janvier. 45 jours d’animations et de festivités en tout genre.