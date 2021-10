Liège L’exposition World Press Photo est à découvrir jusqu’au 30 décembre à la Cité Miroir.

Dès ce samedi 30 octobre, une exposition internationale fait escale au cœur de la Cité ardente. C’est à la Cité Miroir en effet, place Xavier Neujean, que l’ASBL Les Territoires de la Mémoires invitent le grand public a découvrir la 64e exposition du prix World Press Photo… un concours annuel de "photojournalisme" récompensant des photographes du monde entier pour leurs meilleurs clichés.

L’événement n’est pas anodin lorsqu’on sait que ce concours récompense ni plus ni moins les "clichés" les plus en vue depuis plus de six décennies. On se rappelle ainsi de cette photo signée Charlie Cole, d’un manifestant faisant face à une ligne de chars sur la place Tiananmen pour la réforme démocratique à Pékin (1er prix World Press 1989), celle de Nick Ut, d’enfants vietnamiens fuyant un largage au napalm par des avions sud-vietnamiens (1972), celle de Malcom W. Browne, du moine bouddhiste qui s’immole par le feu à Saïgon (1963) ou encore celle de Mike Wells, montrant la main d’un missionnaire tenant celle, particulièrement rachitique, d’un jeune Ougandais souffrant de famine.