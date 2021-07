La ville de Theux a également été particulièrement touchée par les intempéries. D’importantes trombes d’eaux traversaient la ville. Les hommes du feu de la ville n’ont pas été épargnés et se sont retrouvés coincés dans leur propre caserne !

"Nous sommes restés plus de dix heures prisonniers de notre caserne et avons été secourus, in extremis par nos collègues", indique un des pompiers. "Nous sommes sains et saufs. Nous n’avions pas (...)