Lorsque l'on circule sur la N3, du côté d'Awans, on ne peut à priori louper l'ancienne tour Kone (ascenseurs), réhabilitée en un site de saut à l'élastique et d'escalade, qui culmine à une cinquantaine de mètres... Ce samedi matin, on y a aperçu les pompiers... Non pour sauter mais dans le cadre d'une intervention.

En effet, les pompiers de l'intercommunale d'incendie de Liège et environs ont été appelés sur place car on y avait constaté qu'une plaque du toit menaçait de tomber et que les plaques métalliques du pignon risquaient de s'arracher...

Les pompiers s'y sont notamment rendus avec l'auto-échelle. Vu la configuration des lieux et s'agissant d'une intervention en hauteur, c'est l'équipe Grimp (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) qui est intervenue pour sécuriser la plaque en question et le pignon.