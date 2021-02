Formation La Province continue à investir massivement sur un site liégeois unique en son genre.

C’est depuis 2009 que la Province de Liège a entrepris de mener à bien un ambitieux projet, lequel a trait en l’espèce à la formation aux métiers des services de secours et d’urgence. Et ce donc bien avant que la Région wallonne décide de lui confier davantage de pouvoir en matière de zones de secours.

Ainsi, la Maison provinciale de la formation, comme elle a été dénommée, est désormais une réalité. Et ce tant à Seraing, pas moins de trois phases ayant déjà été réalisées (sans compter les abords du site réalisés durant les deux dernières années). La phase 4 a quant à elle concerné Amay et un site unique en son genre qui existe depuis 2014.

C’est là même, en bordure de la Meuse et à proximité de la RN 90, qu’une dalle a alors été posée tandis que des conteneurs ont été disposés. Y ont également été aménagés plusieurs locaux provisoires constitués de conteneurs et de modules préfabriqués. Lesquels ont été jugés au fil du temps vétustes et énergivores par les autorités provinciales.