Le drive-in accueillera environ 250 personnes ces vendredi et samedi.

Depuis deux ans, le cinéma drive-in a vu le jour aux abords de Médiacité, à Liège, à l'emplacement où était prévu le cinéma définitif. "C’est pour rebondir sur ce fait que nous avons créé le drive-in. Mais le projet initial n’est pas encore totalement abandonné. Une demande de permis d’urbanisme avait été introduite et, depuis, le dossier est en attente", précise Julien Huberland, l’assistant-marketing de Médiacité. Pourtant, rien ne semble bouger et un grillage bien solide entoure l’endroit.

Le drive-in, c’est quatre films par an basés sur différentes thématiques. "Elles varient selon la saison et des événements qui ont lieu dans la ville. Par exemple, à la St-Valentin, il y a déjà eu une séance romantique. A Halloween, c’était un film d’horreur et, lors du festival du film policier de Liège, nous avons diffusé un policier."

Le concept est on ne peut plus simple. Assis confortablement dans sa voiture, on assiste à un film diffusé sur une toile géante. "Toute personne intéressée s’inscrit via notre newsletter. C’est entièrement gratuit mais les premiers inscrits sont les premiers servis." En effet, le lieu ne peut accueillir tout le monde. "Il y a de la place pour deux fois 65 voitures. C’est-à-dire 200 à 250 personnes si l’on considère qu’il y a environ deux personnes par voiture."

Les premières séances post-confinement auront lieu ce vendredi et ce samedi mais tout est sold-out. "Cela nous tenait à cœur de pouvoir relancer officiellement l’activité cinématographique à Liège suite à la crise sanitaire et à la fermeture des cinémas. Je pense ne pas me tromper en disant que nous sommes le premier cinéma à ‘rouvrir’ suite au confinement. Nous avons opté pour de la comédie afin de pouvoir rendre un peu le sourire aux gens." C’est d’ailleurs le public qui a pu choisir entre La Cité de la Peur et Very Bad Trip. La deuxième option a remporté le plus grand nombre de votes.

Bien entendu, tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité. "Nous avons travaillé en collaboration avec la Ville de Liège, les pompiers et la police."

Ceux qui n’ont pas eu la chance de s’inscrire à temps pour ces séances devront attendre le mois prochain pour assister à un film familial. Ou octobre pour un film d’horreur autour d’Halloween.