Après le site en reconversion du Val Benoît, un autre quartier liégeois s’apprête à accueillir des logements d’un nouveau type. Soit en l’espèce celui des Guillemins au sein de Paradis Express. En effet, c’est dans le cadre de ce projet et sur le terrain situé face à la gare TGV qu’ils doivent prendre place.

Un concept unique

Il s’agit selon ses promoteurs d’un concept unique qui permet de louer un studio à moyen terme tout en ayant accès à des espaces communs de travail et de détente mais aussi à des services de restauration et de blanchisserie. Le concept en question existe déjà à Anvers mais sa concrétisation prochaine en Wallonie constitue une première.

"Même après le coronavirus, le besoin de vivre en communauté chez les jeunes sera grand", affirme le spécialiste des investissements immobiliers Realis, lequel fait de ce public une cible privilégiée. Alors que ces "lofts urbains" sont en cours de construction, sept ont déjà trouvé preneur.

Le projet prévoit 60 lofts de ce type ainsi que 38 chambres d’hôtel et des salles de réunion polyvalentes pouvant accueillir 268 visiteurs. Il s’inscrit donc dans un concept dénommé Yust et dû à Stefaan Verbeeck. Alors que les 62 lofts anversois affichent complet, Liège est son second projet.

Comme expliqué par ce dernier, Yust vise à lutter contre l’isolement social des jeunes travailleurs. En outre, le concept entend répondre au besoin d’intimité et de confort mais aussi d’espaces de travail flexibles et de détente. Ainsi donc, au rez-de-chaussée, une salle polyvalente ouverte, un bar, un restaurant et un auditorium seront prévus.

Les unités de 35 à 55 m2 seront équipées avec une cuisine et une salle de bains particulière. Des investissements sont également réalisés pour assurer une bonne qualité de l’air via un système de ventilation voulu innovant.

Alors que la commercialisation vient de débuter, elle suscite déjà un certain intérêt. Un rendement net fixe de 3 % étant notamment mis en avant. Les prix varient entre 180 000 et 210 000 euros. La fin des travaux est prévue quant à elle pour l’été 2022.